Правительство РФ не поддержало регулирование цен на бензин и дизель

В правительстве России не поддержали регулирование стоимости бензина и дизельного топлива. Соответствующий проект отзыва подготовил кабмин в ответ на законопроект группы депутатов от ЛДПР, который был внесен осенью в Госдуму, пишут «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии