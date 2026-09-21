Из-за нехватки пальмового масла в России дорожает хлеб

Именно оно входит в состав маргаринов и жиров, без которых не обходится значительная часть выпечки: сдоба, плетенки, слоеные изделия Национальный союз хлебопечения обратился в ФАС с просьбой проверить, насколько обоснован рост цен на маргарин и другие масложировые продукты в России, сообщает "Коммерсантъ".