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Из-за нехватки пальмового масла в России дорожает хлеб

Из-за нехватки пальмового масла в России дорожает хлеб

Именно оно входит в состав маргаринов и жиров, без которых не обходится значительная часть выпечки: сдоба, плетенки, слоеные изделия Национальный союз хлебопечения обратился в ФАС с просьбой проверить, насколько обоснован рост цен на маргарин и другие масложировые продукты в России, сообщает "Коммерсантъ".

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