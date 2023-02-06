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«У бухгалтеров иная актерская этика», – Садальский прокомментировал порывы “Ленкома” заменить Инну Чурикову

«У бухгалтеров иная актерская этика», – Садальский прокомментировал порывы “Ленкома” заменить Инну Чурикову

Станислав Садальский. Фото: mobillegends.netИзвестно, что Инна Чурикова была задействована в нескольких постановках «Ленкома», а теперь это место вакантно.

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