«У бухгалтеров иная актерская этика», – Садальский прокомментировал порывы “Ленкома” заменить Инну Чурикову

Станислав Садальский. Фото: mobillegends.netИзвестно, что Инна Чурикова была задействована в нескольких постановках «Ленкома», а теперь это место вакантно.
Популярные статьи
- “Специально вредят стране”, — зрители не зря требуют смены руководства Первого канала
- В иностранных СМИ заговорили, что инопланетяне прилетели послушать выступление Путина в Волгограде
- «Всегда гордился этим», – Иван Дорн извинился перед жителями Украины, за то, что считал украинцев и россиян «братьями»
Свежие комментарии