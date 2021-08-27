Картина Дня

145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Кащенко
    Алма-Ата - это мой родной город, где я родилась до войны. И помню ребенком, сколько эвакуированных она приютила, как ...Олжас Сулейменов:...
  • penoplast05
    Газпрому ничего никому продавать не нужно, хотят половину, пусть берут половину а остальное покупают где хотят или за...«Газпрому» придет...
  • В К
    Христопродавцы!Байден и Беннет «...

Сувенир к годовщине дефолта: куда России потратить миллиарды от МВФ?

Сувенир к годовщине дефолта: куда России потратить миллиарды от МВФ?

Hедавнее предоставление России специальных прав заимствования (так называемых СДР) от Международного валютного фонда в эквиваленте $ 17,54 млрд напоминает о том, что сохранение членства в этой организации порой сопровождается ощутимыми бонусами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх