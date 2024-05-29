Пушков: изначальный замысел саммита в Швейцарии по Украине провалился AlexCoderПушков: изначальный замысел саммита в Швейцарии по Украине провалился AlexCoder Стратегия Киева отказалась бессмысленной Представители киевских властей и его западные хозяева возлагали большие надежды на так называемый мирный саммит по урегулированию украинского конфликта.