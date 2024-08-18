Культовый актер Ален Делон скончался на 89-м году жизни

Звезда мирового кинематографа французский актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Совместное заявление о смерти знаменитого французского актера сделали его дети Анушка, Антони и Фабьен, сообщило информагентство France-Presse.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии