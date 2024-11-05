«Почувствуй себя нарушителем»: что приготовили депутаты для водителей

В Госдуме предложили информировать водителей о нарушениях с помощью красного сигнала. В случае фиксации превышения скорости, водителей планируется немедленно предупреждать о правонарушении с помощью красного сигнала.
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