На Эльбрусе погибли два альпиниста: идёт проверка и поиски оставшихся членов группы

Двое альпинистов погибли во время восхождения на Эльбрус Кабардино-Балкарии.Следственное управление СКР по Кабардино‑Балкарской Республике проводит доследственную проверку в связи с гибелью двух альпинистов на Эльбрусе.
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