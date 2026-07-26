Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 559 подписчиков

На Эльбрусе погибли два альпиниста: идёт проверка и поиски оставшихся членов группы

На Эльбрусе погибли два альпиниста: идёт проверка и поиски оставшихся членов группы

Двое альпинистов погибли во время восхождения на Эльбрус Кабардино-Балкарии.Следственное управление СКР по Кабардино‑Балкарской Республике проводит доследственную проверку в связи с гибелью двух альпинистов на Эльбрусе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии