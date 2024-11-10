Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Как бы ни менялось время, в центре вашей работы всегда остается помощь людям, защита их прав, охрана правопорядка.
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