Поцелуи для укрепления семьи

Что для вас значит поцелуй? Простое проявление чувств или должность, привычка? Никогда об этом не задумывались? А на самом деле благодаря простым поцелуям можно не только выразить свои чувства, проявить симпатию, но и подкрепить чувства, в которых давно не было искры.