Тело ведущей Натальи Божук помогла найти собака: в убийстве подозревают сожителя

ВУ

Владимир Уфимцев

Не ходите, девки, на РАЗВРАТ... У него - бизнес, воровство, бани, проститутки... да ещё семья, маленькие (!) дети. Куда вы лезете, сука-лар, кому свою жизнь молодую и тело своё отдаете... ни на понюх табака? Слово то какое - "сожительство"... Блдст-во это на Руси называется, и нехрен сопли утирать! Неужто НОРМАЛЬНЫЕ мужики в стране закончились, одни долбоёбы с деньгами остались?