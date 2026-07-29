Наталья Божук перестала выходить на связь с близкими 17 июля. Спустя несколько дней ее тело нашли, а в поисках неожиданно помогла собственная собака.
Тело ведущей Натальи Божук помогла найти собака: в убийстве подозревают сожителя
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Не ходите, девки, на РАЗВРАТ... У него - бизнес, воровство, бани, проститутки... да ещё семья, маленькие (!) дети. Куда вы лезете, сука-лар, кому свою жизнь молодую и тело своё отдаете... ни на понюх табака? Слово то какое - "сожительство"... Блдст-во это на Руси называется, и нехрен сопли утирать! Неужто НОРМАЛЬНЫЕ мужики в стране закончились, одни долбоёбы с деньгами остались?
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1 м.
Кредо Маг
А убийца у вас возмущения не вызывает, оказывается? Только женщины?
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1 м.
VG
Valeri Georgiadi
какой "красавец", думаю она его любила...😀
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1 м.
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