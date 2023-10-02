Так оладьи с яблоками не жарят: 3 серьезных промаха. Если тонкие, плотные, расплываются - что сделать для пышных, высоких и вкусных оладушек

и чтобы яблоки в них были вкусными, сочными, не теряли форму и красоту. Да, простое это блюдо - но не у всех удаются воздушные, легкие оладьи, в которых не едва узнаваемый намек на яблоки, а вкусные сочные яблочные кусочки.