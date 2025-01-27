"Я хочу создать свой аул в России": Девушка выбрала иноземца вопреки советам мамы

Дуня Веникова

Плов ,плов ,плов...Молодец узбек не лапшу на уши ,а плов в голову !!! Ну а раз влюбилась (в плов ?) ,то почему бы и не выйти за узбека замуж по настоящему : в его дом ,на его родину .Там уже готовые соседи-друзья-родственники ,которые тоже любят плов .