Avia.pro - СМИ Меня зовут Настя, и я русская. Но сегодня я хочу рассказать вам о своей любви, которая разрушает стереотипы и соединяет два мира.
"Я хочу создать свой аул в России": Девушка выбрала иноземца вопреки советам мамы
Комментарии
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Дуня Веникова
Плов ,плов ,плов...Молодец узбек не лапшу на уши ,а плов в голову !!! Ну а раз влюбилась (в плов ?) ,то почему бы и не выйти за узбека замуж по настоящему : в его дом ,на его родину .Там уже готовые соседи-друзья-родственники ,которые тоже любят плов .
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2 час.
Николай Кочергин
Правильно. Она слаще морковки ничего не видела. А азиаты могут и умеют вешать лапшу на уши. Что он от тебя хочет увидишь чуть позже.....
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1 час.
b
borzov
аул свой создашь в Узбекистане...осточертели все эти аульщики, смотреть на них тошно
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1 час.
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