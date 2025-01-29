Военные инженеры «Южной» группировки войск продолжают разминирование участков дорог и прилегающих территорий

Саперами проводятся работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, неразорвавшихся боеприпасов, в том числе противопехотных и противотанковых мин, установленных украинскими боевиками.
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