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Вечерний Новосибирск

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Новосибирец с позывным «Метис» открыл охоту на дроны ВСУ

Новосибирец с позывным «Метис» открыл охоту на дроны ВСУ

В сводке Минобороны России за 18-25 января 2025 года сказано, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики.

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