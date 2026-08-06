Внучка травила экс-мэра Самары ядом. Смотрела, как он умирает: Вскрылись новые детали дела об убийстве Виктора Тархова и его жены

В Самаре продолжается громкий процесс по делу 31‑летней Екатерины Тарховой. Следствие считает её исполнителем жестокого убийства дедушки и бабушки — бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи.
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