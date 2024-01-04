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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Галлямов: «Людям со стороны может показаться, что я стал очень заносчив, особенно в медиабаталиях, но это все выдумано»

Галлямов зачитывал рэп на пресс-конференциях после короткой и произвольной программ на чемпионате России в Челябинске.

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