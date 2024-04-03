Госдолг РФ по итогам 2023 года увеличился на 2,775 триллиона рублей

В аналитической записке Счетной палаты о выполнении федерального бюджета за 2023 год сообщается, что объем государственного долга Российской Федерации увеличился на 2,775 триллиона рублей по сравнению с предыдущим годом, составив общую сумму в 25,595 триллиона рублей, что составляет 15% от ВВП.