В Сан-Франциско, чтобы "оживить центр города", перед зданием паромной переправы установили скульптуру обнаженной женщины под названием «R-Evolution» высотой 16 метров и весом 13 тонн.
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В Сан-Франциско, чтобы "оживить центр города", перед зданием паромной переправы установили скульптуру обнаженной женщины под названием «R-Evolution» высотой 16 метров и весом 13 тонн.
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