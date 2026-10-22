Подростковый возраст в нашей культуре давно стал синонимом кризиса. Родители закатывают глаза при слове "пубертат", педагоги разводят руками, дети замыкаются.
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