Пероральная вакцина против ИМП является потенциальной альтернативой антибиотикам, показало 9-летнее исследование

Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП) можно предотвратить на срок до девяти лет у более чем половины людей, получающих пероральную вакцину в виде спрея, и, как показывает исследование, это потенциальная альтернатива лечению антибиотиками.
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