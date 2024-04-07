Пероральная вакцина против ИМП является потенциальной альтернативой антибиотикам, показало 9-летнее исследование

Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП) можно предотвратить на срок до девяти лет у более чем половины людей, получающих пероральную вакцину в виде спрея, и, как показывает исследование, это потенциальная альтернатива лечению антибиотиками.