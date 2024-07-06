Не будет украинцам ни Крыма, ни самой Украины.

Им даже своей собственной украиности не дадут. Скажут либо пшеки, либо турки, либо татаре. А может и вообще русня.

Natalija Osminina

То, что украинцам будет опасно называть себя украинцами- это факт. Потому что вся Европа будет ненавидеть "украинцев", виня их во всех своих бедах. Так что будут называться либо русскими, либо поляками.