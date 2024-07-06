Хороший пост Андрея Медведева (https://t.me/MedvedevVesti/17. о якобы мирных нарративах нелегитимного киевского руководства.
Основной финал такого нарратива: будет Крым, но потом
Комментарии
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Natalija Osminina
Не будет украинцам ни Крыма, ни самой Украины.
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21 час.
Дмитрий Бакланов
Им даже своей собственной украиности не дадут. Скажут либо пшеки, либо турки, либо татаре. А может и вообще русня.
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20 час.
Natalija Osminina
То, что украинцам будет опасно называть себя украинцами- это факт. Потому что вся Европа будет ненавидеть "украинцев", виня их во всех своих бедах. Так что будут называться либо русскими, либо поляками.
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20 час.
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