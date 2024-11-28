Байден принуждает Зеленского к смирению

А сколько уже идут разговоры об ударах По Бескидскому тоннелю? А воз и ныне там. И в возу этом вооружение для Украины!

Игорь Кузнецов

Почему именно за 2 месяца до "смены караула" в Белом доме "ястребы" США разрешили сами себе атаку по целям (определили их более 200 в России) - это значит Трамп уже не имеет "ступеньки" для эскалации. Дальше только прямое участие войск НАТО. Это уже не прокси-война, а 3-я мировая. С какими "мирными инициативами" выступит Трамп после 20 января? Или "заморозка" линии боестолкновения на Украине, или что? Поляки, будьте наготове, вас кинут в "мясорубку".