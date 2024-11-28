В Вашингтоне таки официально признали, что разрешили Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по целям в глубине территории РФ.
Байден принуждает Зеленского к смирению
Комментарии
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ИК
Иосиф Калинин
А сколько уже идут разговоры об ударах По Бескидскому тоннелю? А воз и ныне там. И в возу этом вооружение для Украины!
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16 час.
Игорь Кузнецов
Почему именно за 2 месяца до "смены караула" в Белом доме "ястребы" США разрешили сами себе атаку по целям (определили их более 200 в России) - это значит Трамп уже не имеет "ступеньки" для эскалации. Дальше только прямое участие войск НАТО. Это уже не прокси-война, а 3-я мировая. С какими "мирными инициативами" выступит Трамп после 20 января? Или "заморозка" линии боестолкновения на Украине, или что? Поляки, будьте наготове, вас кинут в "мясорубку".
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15 час.
Сергей Дмитриев
Не позавидуешь Трампу и Байдену в этой нервической паузе между итогами выборов и вступлением в должность Трампа. Это же сюжет для острого сериала без затрат на съёмки.
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3 час.
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