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Как аллергия матери может испортить здоровье ребенка

Как аллергия матери может испортить здоровье ребенка

Многих из нас с детства преследует аллергия на разные продукты, цветы или запахи. Могут ли родители стать переносчиками данного заболевания? О том, как ребенку может передаваться аллергия на определенные компоненты, в эксклюзивном интервью 5-tv.

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