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Госсортвопрос: как чиновники осваивают зерновые деньги

Госсортвопрос: как чиновники осваивают зерновые деньги

Есть такая не особенно известная государственная структура под названием "Госсорткомиссия". Работает она при Минсельхозе России.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Да минсельхоз это контора которая стла помойкой, там сборище кого попало кроме сельскохозяйственников. А как может быть если Патрушев сам банкир и финансист, какой глава такое и стадо.... О какой продовольственной безопасности может идти речь и обеспечению внутреннего рынка, стабильными ценами, если там сборище коррупционеров, воров и тех кого выперли с правоохранительных органов... Вот такая в России власть и что с ней можно как только грабить народные средства из бюджета и у народа она ни на что неспособна...
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