Госсортвопрос: как чиновники осваивают зерновые деньги

АНГЕЛ АНГЕЛ

Да минсельхоз это контора которая стла помойкой, там сборище кого попало кроме сельскохозяйственников. А как может быть если Патрушев сам банкир и финансист, какой глава такое и стадо.... О какой продовольственной безопасности может идти речь и обеспечению внутреннего рынка, стабильными ценами, если там сборище коррупционеров, воров и тех кого выперли с правоохранительных органов... Вот такая в России власть и что с ней можно как только грабить народные средства из бюджета и у народа она ни на что неспособна...