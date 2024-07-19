Ким Чен Ын: армии КНДР и России сыграют ключевую роль в защите мира

Военная делегация России во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко посетила Северную Корею.Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с членами военной делегации России под руководством замминистра обороны Алексеем Криворучко.
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