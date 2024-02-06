Попкорна хватит: в МИД России высказались по поводу ситуации вокруг Залужного

Захарова заявила, что история с увольнением Залужного становится похожей на сериал "Санта-Барбара"Одной из обсуждающих тем в последнее время стала история, связанная с увольнением главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
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