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Царьград

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Попкорна хватит: в МИД России высказались по поводу ситуации вокруг Залужного

Попкорна хватит: в МИД России высказались по поводу ситуации вокруг Залужного

Захарова заявила, что история с увольнением Залужного становится похожей на сериал "Санта-Барбара"Одной из обсуждающих тем в последнее время стала история, связанная с увольнением главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

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