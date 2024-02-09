Жители Нижнего Новгорода жалуются на невозможность дозвониться в ДУКи

Претензии к работе ДУКов в Нижнем Новгороде достигли критических масштабов. Жильцы домов за последние недели столкнулись с невозможностью оставить заявки на устранение тех или иных проблем – дозвониться до кол-центров можно лишь с огромным трудом.
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