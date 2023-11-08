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Иваново

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В Ивановский филиал госфонда «Защитники Отечества» за пять месяцев работы обратилось около 600 человек

В Ивановский филиал госфонда «Защитники Отечества» за пять месяцев работы обратилось около 600 человек

В Ивановский филиал госфонда «Защитники Отечества» за пять месяцев работы обратилось около 600 человек Как здесь организована работа с обращениями участников СВО и их семей, сегодня проверил губернатор Станислав Воскресенский.

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