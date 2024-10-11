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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Цыплаков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в дебютном матче за «Айлендерс». У него 2 броска и 6 хитов за 20:46 против «Юты» при 7:38 в большинстве

Форвард «Айлендерс» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:5 ОТ).  26-летний россиянин вывел свою команду вперед в третьем периоде, отличившись с передач Брока Нелсона и Кайла Палмиери.

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