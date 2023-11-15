Словакия больше не будет оказывать военную помощь Украине

Отныне страна намерена помогать Киеву только гуманитарными и нелетальными техническими средствами Словакия больше не будет отправлять на Украину военную технику из своих запасов, сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
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