Reuters: Индия ищет замену российской нефти

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы, включая Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, начали искать альтернативные источники сырья на Ближнем Востоке из-за проблем с поставками российской нефти.
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