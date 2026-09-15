Сергунина: «Активные граждане» назвали любимые площадки «Лета в Москве»

В «Активном гражданине» завершилась серия голосований, посвященных проекту «Лето в Москве». Жители столицы поделились впечатлениями о фестивалях «Театральный бульвар» и «Сады и цветы», выбрали лучшие окружные площадки и сезонные пространства на Бульварном кольце.