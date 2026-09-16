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Татар-информ

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Хамон из баранины и зумеры: какие проблемы приходится решать рестораторам

Хамон из баранины и зумеры: какие проблемы приходится решать рестораторам

Какие блюда могут стать локальными брендами Татарстана наравне с чак-чаком, что позволяет удерживать кадры в общепите и почему работа с клиентом сегодня приобретает особую важность, обсудили на стратегической сессии Ассоциации рестораторов и отельеров РТ.

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