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Финляндия отказалась выполнять условие Турции для вступления в НАТО – СМИ

Финляндия отказалась выполнять условие Турции для вступления в НАТО – СМИ

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Власти Финляндии отказались передать Турции людей, связанных с террористическим движением Фетхуллаха Гюлена или курдской организацией РПК, сообщает Ilta-Sanomat.

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