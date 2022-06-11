Финляндия отказалась выполнять условие Турции для вступления в НАТО – СМИ

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Власти Финляндии отказались передать Турции людей, связанных с террористическим движением Фетхуллаха Гюлена или курдской организацией РПК, сообщает Ilta-Sanomat.
https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Власти Финляндии отказались передать Турции людей, связанных с террористическим движением Фетхуллаха Гюлена или курдской организацией РПК, сообщает Ilta-Sanomat.
Свежие комментарии