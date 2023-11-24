«Москвичу 3» снизили мощность двигателя

Согласно сайту марки, отдача 1,5-литрового бензинового турбомотора составляет 136 лошадиных сил, тогда как ранее заявлялась мощность в 150 сил, — на скорректированные данные обратил внимание телеграм-канал «Автопоток».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии