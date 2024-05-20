С завтрашнего дня в Омске начинается первый этап отключений горячей воды. Проверьте, не попадает ли в эту волну ваш дом.
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С завтрашнего дня в Омске начинается первый этап отключений горячей воды. Проверьте, не попадает ли в эту волну ваш дом.