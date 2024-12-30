Для поддержки расширения NASA Near Space Network выбраны две европейские компании

Норвежская компания Kongsberg Satellite Services и шведская Swedish Space Corporation вошли в число четырёх компаний, отобранных NASA для поддержки расширения коммерческих услуг прямой связи с Землёй Near Space Network.
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