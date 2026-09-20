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Пронедра

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Четыре места, где красиво, спокойно и дешевле, чем летом

Четыре места, где красиво, спокойно и дешевле, чем летом

Осень в России — это время, когда привычные туристические маршруты меняются. Летняя жара отступает, популярные места становятся спокойнее, а природа приобретает особенные краски.

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