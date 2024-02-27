Фигуристам США хотят вручить золотые медали Игр-2022 на Олимпиаде в Париже

Во время летней Олимпиады в Париже могут провести церемонию награждения сборной США по фигурному катанию золотыми медалями за командный турнир на Олимпийских играх 2022 года, сообщает журналистка Кристин Бреннан в социальной сети X, ссылаясь на Олимпийский комитет США (USOPC).