Алексей Бандатий: "Состояние стресса у общества запредельное"

Рост числа пьющей молодёжи и проблема подросткового алкоголизма в Молдове обусловлены тем, что в нашей стране состояние стресса запредельное, и молодые люди в гораздо большей степени подвержены состоянию стресса, конфликтуют с родителями и попадают в нехорошие компании, где употребляют алкоголь.