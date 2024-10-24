Россиянам перечислили лайфхаки для поиска работы мечты в девелопменте

Осень — сезон роста увольнений в компаниях и активного поиска новой работы. Причин несколько: во-первых, многие сотрудники принимают решение об уходе после летнего отпуска и с новыми силами начинают просматривать вакансии, во-вторых, подтолкнуть к смене работы может общее ментальное состояние в осенний сезон, о чувстве усталости и об эмоциональном истощении в этот переходный период врачи говорят регулярно.