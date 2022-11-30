Военное обозрение

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Китайские ПЛАРБ «Тип 094» могли получить ракеты «Цзюйлан-3»

Китайские ПЛАРБ «Тип 094» могли получить ракеты «Цзюйлан-3»

Один из испытательных пусков ракеты "Цзюйлан-3". Фото Military-today.com В боевом составе военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая имеется несколько подлодок стратегического назначения пр.

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