Китайские ПЛАРБ «Тип 094» могли получить ракеты «Цзюйлан-3»

Один из испытательных пусков ракеты "Цзюйлан-3". Фото Military-today.com В боевом составе военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая имеется несколько подлодок стратегического назначения пр.
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