МОК объяснил решение утвердить смену гражданства трем атлетам

Международный олимпийский комитет (МОК) аргументировал свое решение об утверждении смены гражданства для троих спортсменов на фоне отсутствия одобрения со стороны Олимпийского комитета Российской Федерации (ОКР).
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