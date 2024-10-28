Российско-китайский технопарк появится в Калужской области

В ходе своего визита в Китай Владислав Шапша подписал инвестиционное соглашение о создании совместного с китайцами технопарка «Калуга»В ходе своего визита в Китай Владислав Шапша подписал инвестиционное соглашение о создании совместного с китайцами технопарка "Калуга".
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