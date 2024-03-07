Монумент «Солдат и Матрос» отреставрируют в Севастополе к 9 мая

Реставрация монумента «Солдат и Матрос» стартовала на мысе Хрустальном в Севастополе. Работы планируют завершить к 9 мая, сообщило агентство SevastopolMedia со ссылкой на соцсети главы города Михаила Развожаева.
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