Риттер назвал «глупой игрой» заявления Макрона об отправке войск на Украину

Французский президент Эммануэль Макрон, заявляя о возможности отправки войск на Украине, ведет «глупую игру», следствием которой может стать втягивание Соединенных Штатов в военный конфликт с РФ, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
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