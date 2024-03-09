Риттер назвал «глупой игрой» заявления Макрона об отправке войск на Украину

Французский президент Эммануэль Макрон, заявляя о возможности отправки войск на Украине, ведет «глупую игру», следствием которой может стать втягивание Соединенных Штатов в военный конфликт с РФ, заявил РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.