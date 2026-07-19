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Рублев об игре в футбол с Нурмагомедовым: «Мяч проскользнул с такой скоростью, что я вообще не понял, что произошло. И тут Хабиб орет: «Кто это? Уберите его нафиг!»

 16-я ракетка мира Андрей Рублев поделился впечатлениями от игры в футбол с Хабибом Нурмагомедовым .

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