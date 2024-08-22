SpaceX строит вторую пусковую башню для своей мегаракеты Starship

Компания SpaceX готовится к более частым запускам своей мегаракеты Starship. В настоящее время запуски Starship происходят с орбитальной стартовой площадки на Starbase, расположенной недалеко от пограничного города Браунсвилл на юге Техаса.
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