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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «После распада СССР мы стали нарасхват. Около отеля дежурили люди, которые зазывали нас в иностранные клубы. Я должен был перейти в «Байер», а оказался в «Бенфике»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о переезде в Европу после распада СССР .

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